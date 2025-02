Panorama.it - Deepfake: cos'è e perché è difficile fermarlo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si appella alla nazione: la t-shirt a maniche corte è quella di sempre. La voce, però, sembra diversa dal solito: “Bisogna deporre le armi e arrendersi al nemico russo”, esclama alla fine del video. Sul social X, invece, non si parla d’altro: la cantante Taylor Swift, icona a livello mondiale, ha deciso di regalare ai suoi fan degli scatti dove è completamente nuda. I mi piace arrivano a milioni. Ma è ora di frenare l’entusiasmo. Tutto questo non è vero: siamo di fronte all’ennesimo caso di notizie fuorvianti allo scopo di generare disorientamento nell’opinione pubblica. Un fenomeno che prende il nome di. Ma di cosa si tratta? È il rovescio della medaglia della tecnologia, il suo lato oscuro. L’Intelligenza artificiale viene utilizzata per creare eventi, video e audio completamente falsi, spesso utilizzando i volti e le voci dei personaggi famosi.