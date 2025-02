Decreto Albania Bis | così il governo vuole trasformare Gjader e Shengjin in centri di rimpatrio per gli espulsi

Leggi su Open.online

Come Guantanamo. IlMeloniindiper gli immigrati già. Replicandodal punto di vista legislativo indi permanenza egià presenti in Italia. Ma c’è una serie di problemi da risolvere che spingono in là nel tempo l’attuazione del piano. E quindi ilBis. Il primo, e il più importante, è che per farlo bisognerebbe cambiare l’intesa firmata da Giorgia Meloni ed Edi Rama. Anche nel punto che riguarda la giurisdizione e la polizia albanese. Poi c’è il problema della legislazione europea. Infine ci sono i costi delle ristrutturazioni dei due. Che dovrebbero essere adattati per rispondere ai criteri dei Cpr. Mentredecadrebbe anche il (fantomatico, finora) effetto deterrente deisugli sbarchi.