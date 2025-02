Ilgiorno.it - Deceduto in auto. Un aiuto ai tre figli

Il lago d’Iseo e la Franciacorta si sono uniti a sostegno dei tredi Davinder Singh, origini indiane, da anni residente a Villongo (Bergamo), impiegato alla Efgom di Cologne da quasi 25 anni. Singh è morto giovedì lungo la bretella della 469 a Capriolo. A bordo della sua Fiat Panda, si è scontrato con un camion. Era l’unico riferimento per i tre, dato che la loro mamma è morta 14 anni fa, quando l’ultimogenito aveva appena quattro anni. Un’amica di famiglia e una insegnante, ora, stanno facendo di tutto per supportare i tre ragazzi. Il maggiore, Jasptreet, 32 anni, è sposato, mentre il più giovane Navjot vive con la sorella Manpreet, 30 anni, operaia come il padre. Il più grande desiderio della famiglia è di seppellire il padre in India, dove è stata portata anche la loro mamma.