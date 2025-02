Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach, annunciato un panel speciale al SXSW 2025 in Austin

Leggi su Game-experience.it

Hideo Kojima e KOJIMA PRODUCTIONS, in collaborazione con PlayStation, hannoundedicato a2: On Thedurante il South by Southwest (, il celebre festival che riunisce innovatori di tecnologia, cinema, musica e media interattivi. L’appuntamento è fissato per il 9 marzo alle ore 22:00 italiane presso il Ballroom D dell’evento. Durante il, Kojima parlerà del sequel di, svelando nuovi dettagli sul gioco che arriverà in esclusiva su PlayStation 5 nel corso dell’anno.Oltre all’evento principale, KOJIMA PRODUCTIONS ospiterà un pop-up shop esclusivo al, dove i fan potranno acquistare il merchandise ufficiale di2: On The, incluse alcune esclusive disponibili solo in questa occasione.Il nuovo capitolo della saga vedrà il ritorno di Norman Reedus, Léa Seydoux e Troy Baker, affiancati dalle new entry Elle Fanning, Shioli Kutsuna e il regista premio Oscar George Miller.