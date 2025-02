Unlimitednews.it - De Lucia “Cerchiamo di complicare la vita a Cosa Nostra”

PALERMO (ITALPRESS) – “È un momento complicato per ladie noidi renderla sempre più complicata attraverso una serie di interventi che da un lato servono a contrastare l’organizzazione, ma dall’altro servono anche a processare e per processare ci vogliono naturalmente le prove e in qualche misura vanno tenute distinte la responsabilità dei singoli e la responsabilità dell’organizzazione. Noi abbiamo cercato di portare, porteremo a processo i soggetti che sono in custodia cautelare ma intanto riteniamo di avere ottenuto un risultato importante nella misura in cui siamo riusciti in un solo momento a neutralizzare una parte importante di”. Così il procuratore Maurizio De, a margine della conferenza stampa a seguito della maxi-operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 183 provvedimenti restrittivi nei confronti di boss e uomini d’onore di diversi mandamenti del capoluogo siciliano e della provincia.