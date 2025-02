Ilnapolista.it - De Laurentiis vuole prolungare oltre il 2026 la permanenza del Napoli a Castelvolturno (CorSport)

Ieri Aurelio Desi è recato al centro sportivo didove si allena il, in attesa di poter usufruire di una struttura maggiormente favorevole. L’argomento è stato toccato anche dal tecnico Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese.Deil soggiorno al centro sportivo diCome riportato dal Corriere dello Sport:In attesa di un piano definitivo sul futuro centro sportivo, ilprova a tenersi quello attuale ancheil. Aurelio Deè arrivato ieri al training center di Castel Volturno insieme con l’ad Andrea Chiavelli per incontrare la famiglia Coppola, i proprietari dell’area su cui sorge il centro del club, così da approfondire i termini del rapporto. Adl sta cercando già da tempo una nuova area dove costruire la definitiva casa del, una struttura più completa dotata di ogni comfort e un congruo numero di campi dove ospitare anche il settore giovanile, ma non è agevole.