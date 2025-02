Napolipiu.com - De Laurentiis va a cena con il sindaco, vertice per il restyling del Maradona. Ieri un incontro per il centro sportivo

Come riporta Repubblica Napoli, Aurelio Deha intensificato i lavori per definire il futuro dello stadioe la costruzione di un nuovoper il Napoli. Due obiettivi fondamentali, sostenuti anche dall'allenatore Antonio Conte, che ha recentemente sottolineato la necessità di dotare il club di strutture all'avanguardia.Il presidente azzurro è statoin città e hato con ilGaetano Manfredi, con cui ha discusso deldel. I tempi sono stretti: l'obiettivo è far rientrare Napoli tra le cinque città italiane che ospiteranno Euro 2032, un'opportunità da non perdere per modernizzare l'impianto di Fuorigrotta.