De Amicitia | un nuovo spazio di servizi e supporto per i cittadini di Quarto

Tempo di lettura: 2 minutiUndedicato alla comunità prende vita acon l’apertura ufficiale dell’APS De. Questa associazione nasce con l’intento di offrire un sostegno concreto ai, mettendo a disposizione consulenze, informazioni e attività volte a migliorare la qualità della vita e favorire l’inclusione sociale. Attraversospecifici, l’obiettivo è rispondere in maniera diretta e tangibile alle esigenze della popolazione, promuovendo la partecipazione attiva e il confronto costruttivo. Situata in Via Santa Maria 80, l’APS Deoffre assistenza su diverse tematiche di interesse pubblico. Tra i principalimessi a disposizione vi sono la consulenza energetica per aiutare le famiglie a ridurre i costi delle bollette, il punto di ascolto per fornire orientamento e informazioni utili, lo sportello del cittadino per segnalazioni e proposte, oltre alla consulenza legale per supportare inella tutela dei propri diritti.