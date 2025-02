Secoloditalia.it - Dazi, von der Leyen non ci sta: contromisure da Bruxelles alle “tasse” di Trump

Leggi su Secoloditalia.it

L’Europa non ci sta.torna a brandire l’arma dei, imponendo tariffe del 25% su acciaio e alluminio importati dall’Ue erisponde. «Le tariffe sono: dannose per le imprese, peggio per i consumatori», scandisce Ursula von der, promettendo «ferme e proporzionate». Il sipario sulla nuova stagione di tensioni commerciali è ufficialmente alzato.rilancia la guerra deiIl presidente americano ripropone lo schema già visto durante l’era Biden ma sotto il motto dell’America First. Ma questa volta, l’Europa non sembra intenzionata a subire. Se nel passatocercò di negoziare, ora la postura cambia: «Non c’è giustificazione per idi», attacca il commissario al Commercio Maroš Šef?ovi?. «Con iaumenterà l’inflazione e sono una tassa per i loro cittadini.