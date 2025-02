Lapresse.it - Dazi, Ue impone tariffe anti-dumping su import cinese di biodiesel

La Commissione europea ha impostosulleazioni cinesi di, contribuendo a proteggere circa 6.000 posti di lavoro nell’UE in oltre 60 produttori in 18 Stati membri. L’imposizione di misure segue un’indagineche ha rivelato che leazioni diindalla Cina stavano danneggiando l’industria deldell’UE, che ha dovuto affrontare una concorrenza sleale e possibili chiusure di stabilimenti, scrive l’Esecutivo comuitario.dal 10% al 35,6%Le misure sono imposte sulin forma pura o incluso in una miscela, con l’esclusione dei biocarburper l’aviazione noti come Sustainable Aviation Fuel (SAF). Ivanno dal 10% al 35,6% e sostituiscono iprovvisori imposti nell’agosto 2024. Le misure proteggono un’alternativa rinnovabile ai combustibili fossili nel settore dei trasporti dell’Ue, l’uso principale del, migliorando così la sicurezza energetica dell’Ue.