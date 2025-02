Unlimitednews.it - Dazi, Tridico “Italia a rischio, serve una risposta unitaria europea”

STRASBURGO (ITALPRESS) – "Abbiamo bisogno di una nostra autonomia strategica comee come Europa,una diversificazione delle merci": lo ha detto l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale, in un'intervista a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo."Isono un pericolo a cui é necessario rispondere in modo unitario", precisa.