Ilmessaggero.it - Dazi su acciaio e alluminio: gli Usa fissano tariffe al 25%. «Presto anche su auto, farmaci e chip»

Leggi su Ilmessaggero.it

Donald Trump riparte dal braccio di ferro sui metalli. E mentre l?Europa si smarca (per ora) dalle polemiche ma promette conseguenze, in Cina entrano in vigore lein risposta alla prima.