Quotidiano.net - Dazi e esportazioni: Confindustria sollecita negoziato con gli Stati Uniti

"È ovvio che per noi il tema deiè importantissimo: noi esportiamo 626 miliardi di prodotto, puntiamo a esportarne 700 miliardi, siamo il quarto Paese al mondo perquindi la guerra dei, ovviamente, non ci fa bene". Lo ha detto il presidente di, Emanuele Orsini, a margine del convegno "Energia e sostenibilità. Le sfide del futuro", primo appuntamento del ciclo incontri 2025 Qn Economia, promosso da Qn Quotidiano Nazionale. "Serve negoziare subito con gli, credo che ci sia anche la possibilità ed è giusto che sia l'Europa in modo compatta a negoziare - ha aggiunto - credo che il nostro Presidente del Consiglio possa aiutare l'Europa a trovare un". A giudizio del numero uno di, ancora, ci sono "alcuni elementi fondamentali per l'Europa come l'acquisto di gas e energia e soprattutto il settore della difesa.