Dazi di Trump su acciaio e alluminio Italia a rischio con la stretta sulle materie prime?

La guerra commerciale è l’unica tattica che Donaldpuò condurre a spada tratta senza timore che i suoi elettori la vedano di cattivo occhio. O almeno questo è ciò che crede il presidente americano. Durante tutta la campagna elettorale, la promessa di far ripartire l’industria nazionale è andata di pari passo con gli annunci roboanti di supersucome.L’aumento delle tariffe doganali al 25% a danno di Messico e Canada entrerà in vigore dal 12 marzo, lasciando calcolato spazio a ripensamenti o ad accordi con i Paesi. Ma l’ondata diminaccia di colpire anche l’Unione europea e, dunque, la nostra.Quali Paesi sono colpiti daisuiani sue derivati importati negli Usa riguardano:ArgentinaAustraliaBrasileCanadaCorea del SudGiapponeMessicoRegno UnitoStati dell’Unione europeaLe tariffe che riguardanoe derivati si applicano invece a:ArgentinaAustraliaCanadaMessicoRegno UnitoStati UePerchéce l’ha conesteriIniziamo col ribadire che Donaldimponeper ridurre il deficit commerciale statunitense, esercitare pressione sui partner economici e migliorare il benessere interno di un’America stanca di sacrificarsi per mantenere l’egemonia globale.