Davide Piganzoli | Alla Polti progetto ambizioso Sogno una vittoria in un Grande Giro

A conclusione della Volta a la Comunitat Valenciana, ne abbiamo approfittato per parlare con, uno dei nostri giovani più interessanti in ottica corse a tappe. Dopo i ritiri invernali, la stagione diè cominciata a fine gennaio in Spagna con il Gran Premio Castellòn – Ruta de la Ceràmica. In attesa di sapere se la sua squadra, la-Kometa, sarà una delle wild card per il prossimod’Italia, lo scalatore classe 2002 di Morbegno sta mettendo a segno buoni piazzamenti in queste prime corse di stagione.Che sensazioni hai avuto in queste prime corse di stagione?“Devo dire che mi sento bene, ho fatto una buona preparazione invernale e quindi sono soddisfatto. Penso di aver iniziato la stagione con il piede giusto e questo mi dà fiducia e morale in vista delle prossime corse”.