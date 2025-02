Dailymilan.it - Davide Calabria: al Milan si erano create situazioni spiacevoli. La verità

si presenta al Bologna e tornare a parlare di, diche siall’interno della squadraLa lite trae Sergio Conceiçao? L’ex capitano deldice basta.Non ne vuole più parlare.Non voglio più affrontare quell’argomento.Ma non parlare di, non si può. Si deve. Edeve dire tanto. O meglio vorrebbe dire tanto. Ma non può farlo. Non ne vale più la pena e poi oggi deve pensare al suo nuovo presente. Al Bologna e ai suoi obiettivi che, almeno in campionato, sono gli stessi della sua ex squadra.Andare via dalé stata una scelta ponderata per giorni, la scelta giusta per tutte le parti in causa, e lo dico senza voler entrare nel dettaglio. Ovvio che é stato un addio con tristezza, aello sono cresciuto ma ho scelto questa piazza come nuova avventura perché credo ci sia un potenziale forte.