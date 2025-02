Riminitoday.it - Dassilva e Neri sfilano in via del Ciclamino per svelare i misteri della cam3

Leggi su Riminitoday.it

Sono quasi tutti in via deli protagonisti del giallo dell'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre del 2024, per partecipare all'esperimento giudiziario che dovrebbeche potrebbe aver ripreso l'omicida dell'anziana.