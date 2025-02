Ilgiorno.it - Dama del Pollaiolo, l’enigma svelato dalle perle: “Una promessa sposa di 14-15 anni”

Milano – “Un restauro dal vivo, così partecipato, non mi era mai capitato, in tantidi carriera”. Carlotta Beccaria è la restauratrice che insieme al collega Roberto Buda ha riportato all’autentico splendore il Ritratto di giovane donna del, uno dei capolavori del Museo Poldi Pezzoli diventato il simbolo della casa museo milanese. Dal 14 ottobre i due esperti hanno lavorato sul dipinto in presenza del pubblico. “C’erano persone così emozionate, al limite delle lacrime”, racconta Beccaria. Da venerdì 14 febbraio, latornerà al suo posto, nella giornata di San Valentino. Perché avete deciso di restaurare la? “La domanda conservativa a cui noi siamo tenuti a rispondere ha portato la direttrice del Poldi Pezzoli, l’architetto Alessandra Quarto, a prendere una decisione in tal senso.