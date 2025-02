Ilrestodelcarlino.it - Dall’Olivetti-Callegari altre opere creative per la Pediatria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si rinnova la collaborazione dell’IPS Olivetti-di Ravenna con il reparto didell’Ospedale. In rappresentanza dell’istituto scolastico un gruppo di alunni, accompagnato dalle insegnanti Antonella Lo Faro, Chiara Ridolfi, Marina Lo Curto, Agnese D’Eramo e Valeria di Rosa ha incontrato presso il reparto il personale medico e infermieristico e l’Associazione Agebo con la consegna di alcuni lavori realizzati nel corso di un “Laboratorio di creatività e arteterapia” che si è tenuto negli scorsi mesi nell’istituto, e al quale hanno preso parte numerosi alunni in una logica di piena inclusività e di reciproco scambio. Lerealizzate e donate al reparto consistono in alcuni dipinti e piccoli manufatti che saranno esposti in reparto, contribuendo ad arricchire la collezione di quadri e murales allestita in questi anni.