Iodonna.it - Dalle Hawaii a Taormina, passando per la Thailandia, sempre più turisti vogliono viaggiare nei luoghi della serie

Leggi su Iodonna.it

Si chiama “Effetto White Lotus” ed è un fenomeno sociale che ha preso il via a seguito dell’uscita di una delletelevisive più famose dell’ultimo decennio. The White Lotus è una fiction thriller americana diventata, dal 2021 ad oggi, una vera e propria macchina per promuovere le destinazioni in cui è girata.tv più belle da vedere a febbraio 2025 guarda le foto Effetto White Lotus: il primo boom alleOgni stagione è ambientata in un resort di lusso diverso, che viene puntualmente preso d’assalto dai visitatori che se lo possono permettere.