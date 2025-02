It.newsner.com - Dalla sofferenza alla gioia: Storia incredibile di due cani

Leggi su It.newsner.com

Unadiresilienza e incrollabile fedeltà arriva dal Sadies Dog Rescue, dove hanno trovato duerandagi – uno cieco e vulnerabile – in una situazione che nessun animale dovrebbe mai sopportare.Il salvataggio, avvenuto in Romania, è iniziato con un cane piccolo e insistente, il cui abbaiare ha attirato l’attenzione del personale mentre tornava al centro.Il cane sembrava esortarli a seguirli, conducendoli lungo un percorso inaspettato verso una scoperta agghiacciante.Seguendo i latrati, il team è arrivato a un fosso dove ha trovato Agnes, una cagnolina cieca, abbandonata e indifesa. La vista è stata straziante per i soccorritori, Yry Blaj e Cris Elena Velescu.Sadies Dog Rescue“C’è un posto speciale all’inferno per la persona o le persone che hanno fatto questo.