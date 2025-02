Ilpescara.it - Dalla Regione il "salvagente" per Ambiente, ma il rischio privatizzazione resta: ora il consiglio comunale straordinario

Leggi su Ilpescara.it

Nel Milleproroghe approvato dalregionale il “” per far sì che la societàprosegua almeno per un certo lasso temporale, a occuparsi della gestione dei rifiuti del Pescaresendo in capo al pubblico. Un lasso temporale che però finirà e così, a pochi giorni dal.