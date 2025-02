Ilgiorno.it - Dal “Vedov Allegher“ a la Portinara. A teatro si ride anche in dialetto

Una tradizione che non cede. Prenderanno il via nei prossimi giorni un paio di rassegne diinche terrano compagnia lungo il mese eoltre. A Sovico giovedì alle 21 partirà la “Rassegna Dialettale“ promossa da Comune e centro culturale OppArt: sul palco di via Giovanni da Sovico gli attori della Filodrammatica Don Giorgio Colombo di Bellusco porteranno in scena la commedia in tre atti “El“, che ruota attorno alla figura di Leopoldo degli Arnaboldi, titolare di un’agenzia di pompe funebri, all’apparenza morigerato ma in grado di combinarne di tutti i colori. Giovedì 27 alla stessa ora toccherà invece alla Compagnia Diego Fabbri di Veduggio con “Ma la Gilda la crepa mai“, commedia dialettale in tre atti che ha per protagonista la sanguigna e vibrante Gilda, donna dalle decisioni spicce alle prese con un malinteso di malasanità che le farà sospettare che i parenti siano buoni con lei solo per interesse.