Lanazione.it - Dal Tamigi a Firenze, la musica di Peter Dulborough in 'Touch'

Leggi su Lanazione.it

, 11 febbraio 2025 –è nato a Reading e sin da piccolo ha mostrato una grande passione per la. Cresciuto in una famiglia amante dell’arte e della letteratura, ha sviluppato un forte legame con la tradizionele britannica. Ha trascorso gran parte della sua infanzia vicino al fiume, circondato dalla natura e dai racconti che avrebbero poi influenzato il suo stile artistico. Oggi vive a, dove insegna inglese al British Institute of Florence e porta avanti la sua carrierale. Dopo il successo di 'The Music of the Stars', ispirato a 'Il Piccolo Principe',torna con un nuovo album, '',uscito il 5 febbraio 2025. Otto tracce che raccontano un percorso personale tra persone e luoghi che hanno segnato la sua vita. Com'è nato il progetto ''? «Dopo aver lavorato a 'The Music of the Stars', sentivo il bisogno di realizzare un album più personale.