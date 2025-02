Liberoquotidiano.it - Dal letto d'hotel, all'alba il messaggino di Elodie: si infiamma Sanremo, giornalisti in tilt

Ce la immaginiamo così,: in sottoveste, all'o quasi, sdraiata neldella sua camera d', prendere lo smartphone e registrare con voce tanto assonnata quanto suadente il suo "buongiorno" aiinviati in riviera per seguire il Festival. La situazione si fa all'improvviso incandescente quando sui telefonini dei colleghi cronisti, martedì mattina, a poche ore dal debutto all'Ariston, arriva un vocale Whatsapp dalla cantante romana, in gara con il brano Dimenticarsi alle 7, Vista l'ora, sembra tutto studiato a puntino. "Buongiorno - recita l'audio -, ben sveglati, sono. Da oggi in poi, a quest'ora, ogni mattina vi manderò dei contenutini, dei buon giorno, insomma vi comunicherò qualcosa. Per il momento, buon. Un abbraccio e un bacio". E poi lo schiocco delle labbra, inimitabile.