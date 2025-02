.com - Dal gol di Muntari a quello di Peluso: i gol fantasma più famosi

di Inter-Fiorentina è soltanto l'ultimo dei gol assegnati per una clamorosa svista arbitrale. Nel match di San Siro il vantaggio nerazzurro è viziato da un grossolano errore di La Penna: il pallone su cui Bastoni si procura il calcio d'angolo da cui nascerà l'autogol di Pongracic era infatti uscito dal terreno di gioco. Invece della rimessa dal fondo però il direttore di gara ha assegnato il corner e successivamente il gol. Come detto, sono tanti i gol assegnati nonostante una svista arbitrale. Uno dei più clamorosi risale al febbraio del 2012 quando, durante un Milan-Juventus, anon fu assegnato un gol nonostante il pallone fosse nettamente entrato in porta. La respinta di Buffon infatti arrivò quando la sfera aveva già ampiamente varcato la linea e il centrocampista ghanese stava già festeggiando la rete, prima di accorgersi che il direttore di gara, Paolo Tagliavento, non aveva assegnato il gol.