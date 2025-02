Sport.quotidiano.net - Dal campo. Viti, gli esami escludono lesioni ma il recupero sarà lento

L’Empoli riprenderà oggi pomeriggio la preparazione in vista della trasferta di domenica prossima alle 15 a Udine e Mattiasicuramente assente. Tuttavia tutto l’ambiente azzurro può tirare un sospiro di sollievo dopo glistrumentali a cui si è sottoposto il giovane difensore azzurro per il problema al ginocchio che l’ha fatto uscire in lacrime al 27’ della sfida di sabato scorso contro il Milan. Sono state escluse, si tratta solo di un forte trauma con edema presente sull’osso e sul muscolo. Scongiurato quindi un lungo stop, che avrebbe potuto privare D’Aversa del suo difensore per il resto della stagione, anche se sicuramente domenica a Udinenon ci, così come a rischio resta pure la partita contro l’Atalanta. Molto dipenderà da come reagirà l’articolazione del giocatore.