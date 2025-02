Ilrestodelcarlino.it - Da Zara alla Romagna. La testimonianza dell’esule emoziona gli studenti di Sarsina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per la ricorrenza del "Giorno del Ricordo" l’amministrazione comunale di, in collaborazione con l’Anvgd (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), ha organizzato un incontro con glidelle scuole medie die Ranchio con un ospite d’eccezione: Bruno Stipcevich, esuletino oggi residente a Meldola. Nato nel 1939 ada una famiglia della comunità italiana, Bruno Stipcevich visse gli anni difficili di quella città - enclave italiana in terra dalmata dopo la Prima Guerra Mondiale - travolta drepressione del regime comunista di Tito. In quegli anni, chiunque appartenessecomunità italiana veniva ingiustamente equiparato a un fascista e quindi perseguitato. Con grande intensità emotiva, Stipcevich ha raccontato aglile privazioni, le paure e le violenze subite a; episodi, questi, ancora vivi nella sua memoria.