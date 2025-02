Linkiesta.it - Da Tony Effe a Serena Brancale, la vittoria (a metà) del dialetto a Sanremo

Quando Eros Ramazzotti cantava le sue origini ai bordi di periferia, quella di Lamaro-Cinecittà, nel brano vincitore diedizione ’86 “Adesso tu”, lo faceva in italiano, in una versione linguisticamente “filtrata” dei sobborghi della capitale. Anche Franco Califano, ormai iconico pure per gli adolescenti, come fosse un Tupac de noantri, raccontava nei suoi testi la vita truce della metropoli e una fedina penale non esattamente immacolata (riscattata dall’arrivo dell’amore romantico). Ma, ugualmente, nella sua “Io per le strade di quartiere” presentata anel 1988, non faceva concessioni al gergo romanesco più colorito. Bisogna aspettare una cinquantina d’anni per ascoltare ildefinitivamente sdoganato sul podio dell’Ariston, grazie al napoletano Geolier con “I p’ me, tu p’ te”.