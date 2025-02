Anteprima24.it - Da Sanremo le prime pagelle: Olly dirompente, Hunt intenso. Stupiscono Brancale e Fedez

Tempo di lettura: 6 minutiPrimi ascolti, ieri pomeriggio, in occasione delle prove generali al Teatro Ariston: tutti e 29 i Big si sono esibiti dal vivo con l’orchestra, limando gli ultimi dettagli prima della gara di questa sera. Abbiamo ottenuto la possibilità di lanciare un primo sguardo sui possibili favoriti. Tra questi spiccano, Giorgia, Simone Cristicchi e Achille Lauro. Benenonostante il caso generato dai gossip di Corona, stupisce Serena.Di seguito le nostre impressioni e i voti assegnati ai protagonisti della 75esima edizione del Festival di: Gaia – ‘Chiamo io chiami tu’Dopo ‘Sesso e Samba’ tenta un nuovo tormentone, twerka sul palco accompagnata da quattro ballerini. Performance molto ritmica e allegra, sembra destinata a funzionare in radio. Abito celeste elegante in linea con il suo stile.