Da Regione Lombardia 800mila euro all’anno per avvicinare i giovani alla musica

“Scopo di questo progetto di legge, che la Lega ha voluto fortemente per sostenere e incentivare le realtà artistiche amatoriali del nostro territorio, è quello di salvaguardare la tradizionele popolare, che è parte integrante della nostra storia, sia sociale che culturale. Le realtàli amatoriali lombarde hanno una forte valenza didattica in quanto rappresentano l’unica modalità di avvicinamento e di apprendimento dellain tutte quelle aree del territorio lombardo in cui non operano scuole a tema, nonché un’opportunità per tutti coloro che non possono permettersi economicamente la didatticale” – afferma Giovanni Malanchini, consigliere regionale della Lega in.“Grazie quindi al collega Floriano Massardi della Lega promotore di questa iniziativa eCommissione regionale ‘Cultura’ per aver approvato questo progetto di legge “Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bandeli, fanfare, cori e gruppi folk della” che prevede benefici concreti per l’attività ordinaria, ovvero circaper tre anni.