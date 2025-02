Oasport.it - Da quanto tempo non perde Conegliano? Striscia ancora lontana dal record

vanta ladi vittorie consecutive più lunga della storia della pallavolo ai massimi livelli internazionali: 76 successi tra il 12 dicembre 2019 e il 1° dicembre 2021. La società veneta ha più volte dimostrato la propria caratura agonistica e ha conquistato trofei a mani bassa: sette scudetti, sette Coppa Italia, otto Supercoppe Italiana, tre Mondiali per Club, due Champions League.A livello nazionale non c’è stato spazio per altre formazioni da quando le Pantere hanno conquistato lo scudetto nel 2019, sotto la guida di coach Daniele Santarelli la corazzata veneta ha dominato in lungo e in largo salvo qualche sporadico ko (oltre il 90% di vittorie nelle partite disputate sotto la guida del tecnico folignate).sta cercando di inseguire il suo stesso, visto che nondal 17 aprile 2024 (gara-1 della finale scudetto contro Scandicci) e ha aperto unadi 40 successi: quattro nella scorsa stagione (tre nell’atto conclusivo per lo scudetto e poi la finale di Champions League) e trentasei in quella in corso (21 in Serie A1, 6 in Champions League, 5 al Mondiale per Club, 3 in Coppa Italia, una in Supercoppa Italiana).