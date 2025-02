Spazionapoli.it - Da Ngonge e Raspadori al recupero di Okafor, Conte studia il nuovo Napoli: possibile cambio modulo?

UltimeCalcio – Antoniopensa a una rivoluzione per la squadra dopo l’infortunio di Neres: le chance di vedere unTra le ultimecalcio un approfondimento su quello che potrebbe essere il grande cambiamento in vista per gli azzurri dopo l’infortunio di David Neres. L’attaccante brasiliano salterà sicuramente le sfide contro Lazio, Como e Inter e al 90% anche quella contro la Fiorentina. Sono, infatti, previsti 40 giorni di stop per il classe ’97, che farà rientro quasi certamente contro il Venezia il 16 marzo, almeno tra i convocati.Quella sarà infatti l’ultima partita prima della sosta per le nazionali, fondamentale per il brasiliano per cercare di recuperare la miglior condizione in vista del rientro. Dopo la pausa, ilse la vedrà contro il Milan in una delle ultime sfide contro le big previste dal calendario.