Ilrestodelcarlino.it - Da Monaco ad Ancona in treno: "Così ci connettiamo all’Europa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il prolungamento del collegamento ferroviario rappresenta una straordinaria occasione per aumentare la visibilità delle Marche in Europa". E costituisce, per l’assessore regionale Goffredo Brandoni, "un passo concreto verso l’integrazione della nostra regione nelle principali reti di mobilità europea, con importanti ricadute economiche, culturali e sociali". Sono state le parole utilizzate dal titolare della delega ai Trasporti, ieri, nella seconda giornata della Borsa internazionale del turismo di Milano (Bit), in cui le Marche hanno presentato il nuovo collegamento ferroviario turistico che muoverà sull’assedi Baviera-, che sarà operativo a partire dal prossimo 17 aprile fino al 5 ottobre. Un collegamento particolarmente importante per favorire le opportunità di viaggio dei turisti tedeschi e austriaci, migliorando la connettività del territorio marchigiano con il cuore dell’Europa.