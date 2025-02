Quotidiano.net - Da Jovanotti a Damiano e Duran. Tutto Sanremo serata per serata

Leggi su Quotidiano.net

La primadel Festival, al via su Raiuno alle ore 20.40, si aprirà con un ricordo di Ezio Bosso, il compositore, pianista e direttore d’orchestra scomparso a soli 48 anni nel 2020: a portarlo sul palco dell’Ariston, e a farlo conoscere al grande pubblico tv, fu proprio Carlo Conti nel corso del suo secondo, quello del 2016. Ed è proprio ripensando a un colloquio avuto con Bosso che Conti ha trovato l’idea e il filo conduttore per questo suo, filo conduttore che sta nella parola "insieme". Insieme a Conti, a co-condurre il Festival stasera ci saranno gli "amici-fratelli" del direttore artistico Antonella Clerici (già co-conduttrice nel 2000 e conduttrice nel 2020) con Gerry Scotti. Laprevede l’esibizione di tutte e 29 le canzoni in gara. Superospite, con il set che promette "di far ballare e di commuovere" (ha detto Conti), "sento che sta montando l’nda" (ha detto Jova) e che segna il suo ritorno in scena dopo l’annus horribilis seguito all’incidente stradale dell’estate 2023.