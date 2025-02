Lanazione.it - Da Empoli a New York, il maestro Tognetti alla Carnegie Hall

, 11 febbraio 2025 – Musica italiana protagonista nel mondo e con essae l'associazione Il Contrappunto, fondata dalAndrea Mura. Damiano, presidente e direttore artistico de Il Contrappunto, è volato in America per partecipare, in qualità di direttore d'orchestra,tournée "A journey in dreams of time & place", progetto a cura della Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra. Un calendario che ha fatto tappa ancheprestigiosa Carnagiedi New, considerata una delle più importanti sale da concerto al mondo. La Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra, attiva da quasi trent'anni, è la prima orchestra da camera professionale dello Stato del Connecticut: si dedicapresentazione al pubblico di opere da camera classiche sia tradizionali che contemporanee.