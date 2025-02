Calciomercato.it - Da emarginato a uomo della provvidenza: gol e rinnovo per McKennie

Il jolly statunitense bissa il gol in Champions contro il PSV Eindhoven: la Juve pronta a blindarlo con ildi contrattoEvidentemente a Westonporta bene il PSV Eindhoven. Lo statunitense sblocca il risultato nel primo round del playoff di Champions League, replicando la rete all’esordio stagionale in Europa sempre contro gli olandesi. Weston(LaPresse) – Calciomercato.itSassata vincente sotto la traversa per l’ex Schalke 04 e Leeds, tra i migliori nel primo tempo dell’Allianz Stadium nelle fila bianconere. Perè il terzo centro in Champions, 5° complessivo in stagione nelle varie competizioni. Il jolly a stelle e strisce sempre più determinante nelle alchimie di Thiago Motta e questa sera è stato preferito a Koopmeiners sulla trequarti dello scacchiere bianconero.