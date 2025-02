Sport.quotidiano.net - D Maschile. Netta vittoria del Colombiera. La Futura centra i play-off

Nella penultima giornata del campionato di volley Serie Dil, già forte della qualificazione ai-off, ha ben gestito il match tutt’altro che facile in esterna contro l’Acli Santa Sabina. Coach Carli ha potuto disporre di Castagna, Cecchieri, Gibellini, Morselli, Pieraccioli, Pucci, Roffo, Vatteroni e Capone e Leone nel ruolo di liberi. "Abbiamo vintomente i primi due set, 16-25 e 13-25 – commenta –, nel terzo siamo andati ai vantaggi. Mancavano diversi titolari, ma ho potuto contare su U17 di ottimo livello". Impresata anche per la Pallavoloche, battendo 3-1 in casa il Psm Rapallo, si è assicurata un posto nei-off. "Siamo partiti un po’ svagati - spiega coach Senesi - mentre loro erano conti. Poi sono calati nel secondo set e noi abbiamo cominciato a giocare con più ordine e tranquillità.