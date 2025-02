Biccy.it - Curiosità su Sanremo 2025: sbuca il nome di Maria De Filippi

Elodie, Gaia, Irama, Lil Jolie e Alex Wyse nelle Nuove Proposte, ma ancora Sarah Toscano e i The Kolors: anche quest’anno il Festival disi è impreziosito di numerosi cantanti nati nella scuola diDe. E pensare che Carlo Conti avrebbe voluto pure lei al Teatro Ariston. A raccontare questaè stato Giuseppe Candela su Dagospia nel suo articolo A Lume di Candela.Stando a quanto scritto, pare che Carlo Conti avesse pensato proprio aDecome co-conduttrice, un po’ come quanto visto nel 2017.“Rumors, chiacchiericci e più co-conduttori che cantanti. Pochi sanno però che Carlo Conti ha guardato in casa Mediaset per fare una proposta ufficiale aDe. Avevano condotto insieme nel 2017, sperava di ricominciare con lei otto anni dopo. Magari per cinque sere ma anche solo una, la prima serata in coppia.