Iltempo.it - Cristicchi fa commuovere l'Ariston e scatta la standing ovation

Leggi su Iltempo.it

La 75ma edizione del Festival di Sanremo parte con emozioni forti e una. Tra i primi artisti a salire sul palco dell', martedì 11 febbraio, c'è Simone. Il cantautore romano ha commosso e incantato la platea con la sua "Quando sarai piccola. Al termine dell'esibizione, il pubblico era tutto in piedi ad applaudirlo. Visibilmente emozionato, anchesi è commosso durante l'esibizione. Il brano "Quando sarai piccola" dedicato alla madre, gravemente malata, ha toccato profondamente gli spettatori che l'hanno omaggiato con un lungo applauso. In lacrime anche la moglie dell'artista, Sara. La canzone, una ballata sontuosa ma intima, è il delicato racconto di un figlio con una madre malata di Alzheimer.è stato premiato con il Premio Lunezia per il miglior testo della manifestazione.