Ilgiorno.it - Cristian e Paolo traditi dalla scarsa visibilità: pensavano di camminare sulla roccia, ma sotto c'era il vuoto

Lecco, 11 febbraio 2025 –abbracciati, nel bivacco che sembra un’astronave in cima alla Grignetta. Una foto insieme come quasi tutti i sabati. Un selfie da postare sui social. L’ultimo. Prima di scendere, prima della tormenta, prima di sprofondare nel. Sono stati trovati i corpi diMauri, 48 anni di Vimercate eBellazzi, stessa età, di Cambiago, i due escursionisti dispersi da sabato in Grignetta. Sono morti entrambi. CARDINI LECCO = RICERCHE DI DUE DISPERSI SUL MONTE GRIGNETTA DA PARTE DI SOCCORSO ALPINO E VIGILI DEL FUOCO CON UTILIZZO ELICOTTERO - DRAGO - DEI VVFF - 9-2-2025 I loro corpi sono stati individuati nel canale Caimi, dove i tecnici del Soccorso alpino, prima di sospendere le ricerche per il buio, li hanno individuati durante l’ultima ricognizione aerea in elicottero: lì sono riusciti a rilevare un segnale con il dispositivo Recco, un sistema per la ricerca delle persone sepolte dalle valanghe che funziona tramite apposite piastrine che i due avevano integrate nelle tute.