Cristian e Paolo sepolti dalla neve: li ha trovati il sistema Recco. Cos'è e come funziona

Lecco, 11 febbraio 2025 – Un segnale. È quello emesso delle piastrine metalliche incorporate nelle tute da sci di. Lo hanno intercettato i soccorritori dei Soccorso alpino durante l'ultimo sorvolo in elicottero della giornata per cercare di trovareMauri eBellazzi, i due amici e colleghi di 48 anni, di Vimercate il primo, di Cambiago il secondo, dispersi da da sabato in Grignetta. Il contatto è frutto dell’attivazione del, un dispositivo elettronico per individuare le persone sepolte della. La conferma “Le informazioni confermate finora riguardano il rilevamento del segnale del dispositivodi una delle due persone disperse in Grignetta, grazie a una strumentazione particolare, una campana appesa appesa al gancio baricentrico dell'elicottero in dotazione ai soccorritori del Soccorso alpino lombardo – spiegano dal Soccorso alpino lombardo - I segnali intercettati potrebbero appartenere a due dispositivi differenti.