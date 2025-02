Ilfattoquotidiano.it - “Costretta a dimettersi dal marito”, la responsabile della donna denuncia: ammonito l’uomo dal questore

A Bolzano, la polizia haun uomo che aveva costretto la moglie adal lavoro. Un episodio che è venuto alla luce in seguito alla segnalazionedirettrice di un supermercato come riporta Il Gazzettino. La, impiegata da tempo come commessa e ben voluta dai colleghi, aveva rassegnato improvvisamente le sue dimissioni senza apparente motivo, destando preoccupazione nella sua.Quando la direttrice ha convocato la dipendente per un colloquio, è emerso che ilaveva insistito per partecipare all’incontro. Nonostante le difficoltà, laè riuscita a convincerlo a rimanere fuori dall’ufficio, per garantire la riservatezza dell’incontro. Qui laha rivelato che le dimissioni le erano state imposte dal, che la accusava senza fondamento di un tradimento con un collega.