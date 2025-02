Ilrestodelcarlino.it - Così rinasce l’ultimo tratto del lungomare

Una riunione tra amministrazione comunale e tecnici dell’azienda ha di fatto avviato il countdown per la riqualificazione deldeldi San Benedetto. Si è infatti svolto alla fine della scorsa settimana un incontro tra l’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto e la Gentile Srls, l’azienda di Isernia che si occuperà dell’intervento. Il progetto, dal costo complessivo di circa 2 milioni di euro, prevede non solo il miglioramento della rete dei sottoservizi, ma anche un restyling estetico dell’area, con l’installazione di nuove pavimentazioni, arredi urbani e illuminazione green. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere ilpiù accogliente sia per i turisti che per i residenti. I lavori procederanno secondo un cronoprogramma ben definito. Fino all’inizio della stagione turistica gli operai saranno al lavoro, poi ci sarà uno stop estivo a partire da giugno 2025 per non interferire con l’afflusso di visitatori.