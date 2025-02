It.insideover.com - Così negli Usa vengono schedati e minacciati gli attivisti Pro Pal

Libertà di espressione selettiva – La destra trumpiana si presenta come difensore del free speech, ma reprime le voci critiche verso Israele.Viglia interrotta – Durante una commemorazione per Hind Rajab a New York, un gruppo di contestatori ha minacciato i partecipanti con insulti e richieste di deportazione.Ordine esecutivo di Trump – Il presidente ha firmato un decreto che facilita l’espulsione di stranieri coinvolti in proteste pro-Palestina.Schedatura con riconoscimento facciale – Il gruppo Betar U.S. ha identificato e segnalatoalle autorità utilizzando tecnologie di sorveglianza.Doxing e liste nere – Anche Shirion Collective offre ricompense per identificare manifestanti pro-Palestina, alimentando un clima di intimidazione e repressione.UsagliPro Pal InsideOver.