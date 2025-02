Lanazione.it - Così fanno ‘marcire’ il cervello. Un nuovo termine: ‘brain rot’

Durante la pandemia, dato che la gente si annoiava, prendeva più spesso in mano il telefono. I content creator si sono accorti di questo aumento di visualizzazioni e quindi hanno incrementato la produzione di video di bassa qualità. Da quel momento i filmati sono aumentati in modo esponenziale. Per esempio due bambine russe di 8 anni nel 2024, hanno realizzato una canzoncina intitolata Sigma boy, un motivetto irritante e privo di senso che si fissa nelanche se non piace. Oppure il video skibidi toilet, virale sulla rete che è un water da cui spunta una testa che canta. Sentendo le testimonianze di molti ragazzi tutti dicono di ricordare molto bene tutte queste canzonette che si fissano nella memoria. L’Oxford dictionary ha introdotto una nuova definizioneovvero ‘marcescenza del’ facendo riferimento a quei contenuti on line che vanno ad incidere sulle nostre capacità cognitive.