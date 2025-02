Thesocialpost.it - Cosenza: esasperato dai rumori di un pranzo tradizionale, vicino fa irruzione e trancia orecchio di un ospite col machete

Leggi su Thesocialpost.it

Una festa in casa si è trasformata in un incubo a Santa Maria del Cedro, in provincia di. Durante ilrito del maiale, un uomo ha fattoe ha aggredito due persone con un.Leggi anche: Ravenna, scontro tra due auto: morto un 19enneLa discussione degeneraIl padrone di casa è uscito per parlare con un, ma la situazione è precipitata. Il fratello delè arrivato con une ha colpito uno degli ospiti, amputandogli l’sinistro. Un altro familiare, intervenuto per sedare la lite, ha ricevuto un colpo alla testa.L’aggressione fermata in tempoGli altri presenti hanno bloccato l’uomo prima che la situazione peggiorasse. I carabinieri della stazione locale, con il supporto dei militari della compagnia di Scalea, hanno avviato le indagini.