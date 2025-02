Quotidiano.net - Cosa vince chi vince Sanremo 2025? Ecco tutti i premi

Roma, 11 febbraio- Prende il via la kermesse più attesa d’Italia: il Festival di, condotto da Carlo Conti, si apre oggi, 11 febbraio, con la prima serata.i 29 cantanti in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston e al termine della serata verranno rivelate le prima 5 posizioni della classifica, senza piazzamento. Per scoprire l’effettivo vincitore, bisognerà aspettare la notte di sabato 15 febbraio.Machi arriva primo nella classifica finale? Festival2024 nella foto Angelina Mangoil Festival di2024, con lei Fiorello e Amadeus 74mo Festival della Canzone Italiana - Quinta Serata Teatro Ariston -(IM) 10-02-2024 foto Roberto Garavaglia/agenzia Aldo Liverani saschi arriva primo? Il vincitore del Festival riceve la statuetta del “Leone di”, simbolo dello stemma comunale, considerato il riconoscimento più prestigioso per gli artisti della musica italiana.