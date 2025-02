Liberoquotidiano.it - "Cosa mi ha chiesto Carlo Conti": Ida De Filippo a Sanremo 2025, voci impazzite | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Le star di Casa a Prima Vista hanno la capacità innata di uscire dalla loro comfort zone e di presenziare anche ad appuntamenti più nazional-popolari. Un esempio? Il Festival di, da quest'anno presentato da. Il grande evento della canzone italiana attira a ogni edizione influencer, titoker e vip da tutto il Paese. E, in questo momento, vanta tra le proprie fila anche una delle agenti immobiliari più famose d'Italia. DI chi si tratta? Naturalmente di Ida Di FIllipo. ""Parappa-pappaparà. Domani iniziae io l'ho inaugurato nel migliore dei modi! Secondo voime l'hao non me l'ha.?", ha commentato Ida Disu Instagram. Ma in che veste si è presentata al Festival di? L'agente immobiliare di Casa a Prima Vista è stata invitata da Tv, Sorrisi e Canzoni in Liguria per commentare "brani, abiti e tutto insieme".