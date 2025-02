Quotidiano.net - Cosa c'entra il canto delle balene con il linguaggio umano? Lo spiega la scienza

Leggi su Quotidiano.net

Un recente studio condotto dall'Università Ebraica di Gerusalemme, in collaborazione con le Università di Edimburgo e St Andrews, ha evidenziato un'affascinante connessione tra ile il. Analizzando otto anni di registrazionimegattere nella Nuova Caledonia, i ricercatori hanno individuato schemi ricorrenti nelle vocalizzazioni di questi cetacei, suggerendo una struttura organizzata in grado di evocare gli schemi dietro alla comunicazione umana. Strutture ricorrenti e apprendimento Utilizzando modelli ispirati al modo in cui i bambini individuano le parole nel parlato, lo studio ha scoperto che le megattere riproducono e trasmettono culturalmente sequenze di suoni complesse. Queste strutture, mai osservate prima in altre specie animali, potrebbero facilitare l'apprendimento e la trasmissione della 'lingua' tra generazioni di, similmente a quanto avviene negli esseri umani.